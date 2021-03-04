Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав інформацію про те, що медики відмовляються вакцинуватися від COVID-19 завезеною в Україну вакциною Covishield, фейками та міфами.

Про це Степанов заявив під час робочої поїздки у Вінниці. Він зробив такі висновки після особистого спілкування з місцевими медиками.

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Степанов не вірить, що медики не вакцинуються

Максим Степанов “Зараз є багато фейків, міфів та іноді відверто абсурдних, нібито медичні працівники не хочуть вакцинуватися або проти конкретної вакцини. У перші лікарні, згідно зі списками, приблизно 67% готові вакцинуватись”.

За його словами, нині є також медичні працівники, які вже перехворіли на COVID-19 та хочуть отримати захист трохи пізніше, оскільки зараз у них ще є антитіла. Особливо ті, які перехворіли не більше, ніж шість місяців тому. Тому вони зроблять це за місяць-два.

Чому Степанов вакцинувався проти коронавірусу

Він нагадав, що також хворів на коронавірус у листопаді минулого року, однак публічно зробив щеплення 1 березня. Він пояснив, що попри наявність антитіл, вирішив вакцинуватися, оскільки протягом останніх місяців спостерігає “антивакцинальну вакханалію”. Зазначив, що таким чином хотів підтвердити українцям, що вакцина безпечна.

Я розумію, що таке вакцинація. Людина може захворіти на COVID-19 і у результаті цієї хвороби може потрапити в реанімацію, мати важкі наслідки, або померти. Є альтернатива — вакцинація. І тоді людина або взагалі не захворіє, або перехворіє безсимптомно та без наслідків, які потім можуть бути,

– сказав міністр.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу