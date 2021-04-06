У провінції Кавіте на острові Лусон помер чоловік, якого поліція змусила виконати 300 присідань. Він порушив комендантську годину.

Про те, що сталося з чоловіком, розповіла його сім'я. Даррена Манаог Пенаредондо та ще декількох людей зупинили офіцери поліції після 18:00.

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Через порушення комендантської години правоохоронці змусили їх синхронно присідати 100 разів. Якщо їм не вдавалося зробити це одночасно, їх змушували присідати знову. У підсумку група виконала 300 вправ.

Чоловік повернувся додому о 6 ранку і поскаржився на біль. Його партнерка Рейшелін Бальс розповіла, що Дарре ледь не повзав. Наступного дня чоловік впав і перестав дихати.

Весь день він насилу ходив, просто повзав. Але я не сприйняла це серйозно, тому що він сказав, що це всього лише простий тілесний біль,

– сказала Рейшелін.

На наступний день чоловік втратив свідомість і перестав дихати. Бальс попросила сусідів допомогти, але невдовзі чоловік помер.

Мер міста наказав начальнику поліції провести ретельне розслідування. Він назвав таке покарання тортурами.

Це не перше фізичне покарання за порушення карантину на Філіппінах

Раніше цього ж місяця організація Human Rights Watch повідомила, що порушники правил карантину на Філіппінах піддаються зловживанням з боку поліцейських. Правозахисники розповіли про випадки, коли поліція і місцева влада розміщали людей в клітки для собак, а інших змушували сидіти під полуденним сонцем.

На днях начальник поліції міста Марло Солер заявив, що фізичного покарання для порушників комендантської години немає. За протоколом офіцери повинні лише читати лекції. Тоді ж він пообіцяв, що якщо поліцейські застосовуватимуть фізичну силу і це буде доведено, то "цього не потерплять".

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