На Філіппінах чоловіка змусили присідати 300 разів через порушення карантину: він помер

Джерело:BBC
У провінції Кавіте на острові Лусон помер чоловік, якого поліція змусила виконати 300 присідань. Він порушив комендантську годину.
Про те, що сталося з чоловіком, розповіла його сім'я. Даррена Манаог Пенаредондо та ще декількох людей зупинили офіцери поліції після 18:00.
До теми Чоловік понад рік прожив з ножем у грудях
Через порушення комендантської години правоохоронці змусили їх синхронно присідати 100 разів. Якщо їм не вдавалося зробити це одночасно, їх змушували присідати знову. У підсумку група виконала 300 вправ.
Чоловік повернувся додому о 6 ранку і поскаржився на біль. Його партнерка Рейшелін Бальс розповіла, що Дарре ледь не повзав. Наступного дня чоловік впав і перестав дихати.
Весь день він насилу ходив, просто повзав. Але я не сприйняла це серйозно, тому що він сказав, що це всього лише простий тілесний біль,
– сказала Рейшелін.
На наступний день чоловік втратив свідомість і перестав дихати. Бальс попросила сусідів допомогти, але невдовзі чоловік помер.
Мер міста наказав начальнику поліції провести ретельне розслідування. Він назвав таке покарання тортурами.