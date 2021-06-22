Представники міністерства охорони здоров'я – не такі категоричні, як президент. Вони закликають людей вакцинуватись, проте наголошують, що це – добровільно.

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Президент наголосив, що через COVID-19 – криза

Дутерте, своєю чергою, відреагував на інформацію про низькі показники вакцинації зверненням до населення.

Ви обираєте вакцину, або я вас посаджу,

– сказав Дутерте.

Президент наголосив, через коронавірус в країні – криза і його засмучує, що населення не дослухається до порад влади.

Дутерте вакцинувався ще 4 травня

Зазначимо, що станом на 20 червня на Філіппінах вакцинували 2,1 мільйона людей зі 110 мільйонів населення. Сам Дутерте імунізувався ще 4 травня. Ба більше, главі держави зробили ін'єкцію китайської вакцини Sinopharm, яка ще не була схвалена регулятором.

Тим часом У Китаї вже зробили понад 1 мільярд щеплень від COVID-19