Наразі на Філіппінах ще жодна вакцина від COVID-19 не отримала схвалення. Однак, як пишуть іноземні ЗМІ, у країні підпільно вакцинують китайців, які працюють в онлайн-казино. Препарати пересилають у країну незаконно.

Вартість дози вакцини проти коронавірусу на чорному ринку в кілька разів перевищує стандартні 30 доларів в Китаї. Про це повідомляє видання The Washington Post.

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Імпорт несанкціонованих фармацевтичних препаратів є незаконним. Але стрімкий попит серед китайських робітників, багато з яких працюють у прибуткових інтернет-казино на Філіппінах, рухає чорний ринок.

Знову і знову медичними працівниками нехтують… Медсестрам, лікарям та іншим медичним працівникам слід надавати пріоритет при отриманні цих вакцин, оскільки вони є найбільш схильними до ризику та піддаються впливу вірусу,

– заявила Рейгнер Антікера, президент Альянсу молодих лідерів та адвокатів медсестер.

Підпільна вакцинація посилює проблему пандемічної нерівності і імунізації. У Південно-Східній Азії це також загрожує загострення відносин між місцевими та приїжджими.

Підпільна вакцинація не обмежується лише китайськими гастарбайтерами. Так, в кінці грудня президент країни Родріго Дутерте заявив, що військовослужбовці Філіппін вже щеплені від COVID-19 препаратом китайської державної фармацевтичної компанії Sinopharm. Це згодом підтвердили представники служби безпеки президента.

Крім того, міністр оборони Дельфін Лоренцана також підтвердив місцевим ЗМІ, що вакцина була ввезена контрабандою, але вважає це "виправданим", оскільки охоронці повинні бути здорові, щоб забезпечувати безпеку лідера країни.