Дослідники вважають, що виплата невеликої матеріальної компенсації стимулює людей до вакцинації.

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Гроші за вакцинацію у Великій Британії

Наприклад, коли у Великій Британії за ін'єкції громадянам почали платити по 20 фунтів, то попит на щеплення значно збільшився. Найбільше це вплинуло на представників найменш забезпечених верств населення, а також етнічних меншин, для яких 20 фунтів є великою сумою.

При цьому на території Великої Британії поки що немає офіційної програми з фінансового стимулювання громадян, хоча саме у цій групі людей найменше вакцинованих. Також деякі компанії, включаючи Deliveroo та Uber, надають знижки для людей, які вирішили вакцинуватися.

Але все ж. ще 5 мільйонів людей у Великій Британії невакциновані, включаючи близько 700 тисяч людей старше 50 років.

Гроші за вакцинацію у США

А ось у США активно діють різні фінансові кампанії зі стимулювання вакцинації. Зокрема, повністю щепленим громадянам пропонують взяти участь у лотереях із призовими фондами в один мільйон доларів.

У ​​Північній Кароліні, запустила двотижневу пілотну програму заохочення, вона передбачала виплату 25 доларів США дорослим, які самі вакцинувались, або відвезли когось для отримання першого щеплення.

Протягом цієї програми 2890 людей отримали гроші за отримання першої дози, а 1374 людини отримали її за те, що привезли інших.

Дослідження фінансового стимулювання вакцинації

У науковій статті в JAMA Internal Medicine, експерти підтвердили, що невелике фінансове стимулювання є перспективною стратегією для збільшення поширення вакцинації. Гроші сповільнили зниження вакцинації та сприяли більш справедливому розподілу, особливо для малозабезпечених людей.