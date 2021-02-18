У Фінляндії виявили новий варіант коронавірусної інфекції "Fin-796H", який навіть складно виявити за допомогою ПЛР-тестів.

Дослідники з Інституту біотехнології Гельсінського університету та Vita Laboratoriot заявили, що новий штам містить мутації, подібні до "британського" та "південноафриканського" варіантів.

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Водночас нова мутація коронавірусу, найімовірніше, не пов'язана із попередніми версіями.

У світі вже виявлено кілька варіантів коронавірусу. Майже всі вони є "нащадками" "британського", "південноафриканського", "бразильського" або "японського" варіантів. Варіант з Фінляндії, відрізняється від них. Його мутації мають ті ж особливості, але, мабуть, він не належить до лінії еволюції жодного з раніше відомих варіантів,

– повідомили вчені.

Що відомо про мутацію коронавірусу з Фінляндії

"Fin-796H" має як мутації, що призводять до збільшення заразності, так і зміни, що впливають на стійкість до вакцин.

Мутації у вірусі ускладнюють його виявлення як мінімум одним з рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я ПЛР-тестів. Однак фінські дослідники вважають, що причин для паніки немає, через те, що більшість інших тестів все ж здатні виявити дану мутацію COVID-19.

Наразі достеменно невідомо, наскільки широко поширився новий варіант "Fin-796H" і де саме він з'явився.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу