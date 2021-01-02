Фінська агенція з лікарських засобів Fimea отримала перший звіт про побічну реакцію на вакцину проти коронавірусної інфекції з того часу, як країна розпочала впровадження програми щеплення 27 грудня.

Головний лікар агенції Мая Кауконен підтвердила, що звіт надійшов. Однак, за її словами, вона не може розголошувати жодних деталей через конфіденційність пацієнта. Про це повідомляє видання Yle.

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Кауконен додала, що кількість повідомлень про алергічні або побічні реакції, ймовірно, збільшиться разом з розгортання програми вакцинації.

Коли буде зафіксовано щонайменше п’ять таких повідомлень, ми розмістимо на нашому веб-сайті інформацію про тип реакцій, що відбулися,

– додала головна лікарка агенції.

Вакцинолог та старший лікар Фінського інституту охорони здоров'я та добробуту (THL) Ганна Ногинек пояснила, що факт отримання повідомлення про побічну реакцію на нову вакцину не дивний, особливо на ранніх стадіях її використання.

Спершу у країні запланована вакцинація медичних працівників у п’яти найбільших медичних округах Фінляндії – Гельсінкі, Турку, Тампере, Куопіо та Оулу.

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