Дослідження, проведене Сіднейським університетом, показало, що учасники, які мали високий рівень фізичної активності та якісну дієту, мали найнижчий ризик смерті.

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Як відбувалося дослідження

Науковці вивчили незалежний і спільний вплив дієти та фізичної активності на смертність від усіх причин, серцево-судинних захворювань і раку, використовуючи велику популяційну вибірку у 360 600 дорослих британців з Біобанку Великої Британії.

Біобанк Великої Британії – що це? Це масштабне біомедичне когортне дослідження, яке містить детальну біологічну, поведінкову та медичну інформацію про учасників.

Правильна дієта має включати щонайменше п’ять порцій фруктів і овочів щодня, дві порції риби на тиждень і обмежене споживання червоного м’яса, особливо обробленого.

Дієта важлива для довголіття

Дослідження показало, що для тих, хто мав високий рівень фізичної активності та високоякісну дієту, їхній ризик смертності був знижений на 17% від усіх причин, на 19% від серцево-судинних захворювань і на 27% від окремих видів раку, у порівнянні з тими, хто мав погану дієту, але були фізично активними.

Як регулярна фізична активність, так і здорове харчування відіграють важливу роль у зміцненні здоров’я та довголіття. Деякі люди можуть думати, що вони можуть компенсувати вплив неправильної дієти високим рівнем фізичних вправ або компенсувати вплив низької фізичної активності високоякісною дієтою, але дані показують, що, на жаль, це не так,

– наголосили науковці.

Невелика кількість досліджень раніше виявила, що високоінтенсивні вправи можуть протидіяти шкідливим фізіологічним реакціям на переїдання.

Однак довгостроковий вплив на те, як дієта та фізична активність взаємодіють один з одним, залишався менш вивченим. Результати цього дослідження підтверджують важливість як фізичної активності, так і якісної дієти для зменшення смертності від усіх причин.