Фізична активність під час роботи приносить шкоду, а під час відпочинку – користь

Відомо, що фізична активність знижує ризик серцево-судинних захворювань й загалом добре впливає на здоров'я. Але виявилося, що це правило не працює для професійної фізичної діяльності.

Вчені з Національного дослідницького центру робочого середовища і лікарні Копенгагенського університету (Данія) провели масштабне дослідження. В ньому проаналізували дані про 104 046 людей у віці від 20 до 100 років.

До теми Як покращити здоров'я: 10 дієвих порад

Це були мешканці Копенгагена. З 2003 по 2014 рік вони заповнювали анкети про фізичну активність (її поділяли на 4 категорії: низьку, середню, високу і дуже високу) під час дозвілля і на роботі.

За 10 років померло 9 846 учасників дослідження, 7 913 з яких внаслідок серцево-судинних захворювань.

Результати дослідження

Середня, висока і дуже висока фізична активність у вільний від роботи час знижувала ризик смертності на 26, 41 і 40 відсотків відповідно.

А ось висока і дуже висока виробнича підвищувала ризик смертності на 13 і 27 відсотків відповідно.

Чому так стається та що радять науковці

Людям, які багато та важко працюють, важко себе змусити зайнятися ще якоюсь фізичною активністю у вільний від роботи час.

Багато людей вважають, що фізична активність, якою вони займаються на робочому місці, робить їх здоровішими, тому вони можуть розслабитися у вихідні дні. На жаль, наші результати показують, що це не так,

– розповіли вчені.

Тож дослідники радять таким людям щодня віддавати себе звичайній півгодинній прогулянці. Це допоможе підвищити частоту серцевих ритмів і загальне кардіонавантаження.