Люди з депресією часто замкнуті й фізично неактивні. Але результати дослідження вкотре підтвердили, що заняття спортом важливі для лікування та профілактики депресії.

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Дослідники включили в дослідження 41 людину, які лікувались від депресії стаціонарно. Учасників розділили на 2 групи, одна з яких 3 тижні виконувала фізичні вправи. Натомість друга, тобто контрольна група, проходила стандартне лікування без фізичної активності.

Дослідницька група встановила серйозність депресивних симптомів, таких як втрата драйву й інтересу, відсутність мотивації й негативні почуття, як до, так і після програми. Окрім цього, вчені виміряли здатність мозку до змін, відому як нейропластичність. Вона важлива для всіх процесів навчання і адаптації мозку.

Фахівці розробили особливу програму навантажень

Програму навантажень розробила команда спортивних наук з Університету Білефельд під керівництвом професора Томаса Шака. Програма була різноманітною, мітила розважальні елементи й ніколи не приймала форму змагань або тестів – від учасників вимагали командної роботи.

Це спеціально сприяло мотивації й соціальної згуртованості, позбавляючи від страху перед труднощами й негативним досвідом з фізичною активністю, до прикладу, зі шкільними уроками фізкультури,

– розповіла одна з авторок дослідження Карін Розенкранц.

Результати дослідження

Результати встановили, що здатність мозку до змін у людей з депресією нижча, ніж у здорових людей.

Але після програми з фізичною активністю здатність до змін значно збільшилася і досягла тих же значень, що й у здорових людей. При цьому в групі зменшилася депресивна симптоматика.

Чим більше зростала здатність мозку до змін, тим виразніше зменшувалися клінічні симптоми.

Цікавий факт: фізична активність дуже корисна для роботи мозку, оскільки вона сприяє утворенню нейронних зв'язків.