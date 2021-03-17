Фізичні навантаження під час вагітності: чому не тільки можна, а й треба

Поганий стан здоров'я батьків до зачаття і під час вагітності може негативно вплинути на розвиток та здоров'я майбутньої дитини. Але вчені довели, що це можна нівелювати, якщо мама займатиметься фізичними вправами.

Вчені виявили, що якщо майбутня мама займатиметься фізичними навантаженнями хоча б впродовж 9 місяців вагітності, то це вбереже майбутню дитину від раннього діабету, надмірної ваги та інших метаболічних порушень. Вчені переконують – це спрацює навіть в тому випадку, якщо від ожиріння страждає й батько.

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Науковці провели експеримент на мишах. Вони вже знали, що аеробні навантаження у вагітної самки з надмірною вагою до і під час вагітності попереджають у потомства ранній діабет. Але дослідники прагнули змоделювати більш реалістичні для людини обставини – коли мати займається спортом лише впродовж терміну вагітності, а в додаток до цього обидвоє батьків мають ожиріння.

Як проводилось дослідження

Для цього гризунів поділили на 2 групи. Одну групу гризунів годували раціоном з високим вмістом жирів, а контрольну – звичайною збалансованою їжею.

Після спарювання одна частина мишей з першої групи могла бігати в колесі, а інша залишалася малорухомою.

Очікувано, що народжені від самок і самців з першої групи мишенята мали підвищені ризики метаболічних порушень. А в пізнішому віці потомство з цієї групи мало більше шансів на підвищений рівень цукру в крові та інші метаболічні проблеми.

Загалом вчені прийшли до висновку, що негативні ефекти ожиріння батьків зберігаються впродовж усього життя потомства.

Але, провівши ще один експеримент, вчені зрозуміли, що це можна виправити.

Результати вразили вчених

Потомство групи самок, які були фізично активними під час вагітності, уникнуло багатьох епігенетичних змін. Також спостереження показали, що їм повністю вдалося уникнути метаболічних захворювань.

Це перший доказ, що фізичні вправи матері тільки під час вагітності можуть запобігти передачу метаболічних захворювань від батьків до дитини,

– заявили автори дослідження.

Також достеменно відомо, що фізична активність матері під час вагітності знижує ризик ускладнень і передчасних пологів. Дослідники зауважили, що ніколи не пізно почати займатися спортом.