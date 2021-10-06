Фізичні навантаження сповільнили розвиток раку в усіх учасників нового дослідження

Вчені встановили, що під час фізичного навантаження м'язи виділяють певні білки, які запускають протиракову активність. Всього за 3 місяці регулярна активність уповільнили зростання пухлини у чоловіків, які брали участь в експерименті.

Яким чином фізична активність впливає на регресування раку

Виявилося, що при фізичному навантаженні м'язи виділяють певні білки, які запускають протиракову активність. Всього за 3 місяці регулярні вправи привели до уповільнення зростання пухлини у чоловіків, які брали участь в експерименті.

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Деталі дослдідження

Група австралійських дослідників з Університету Едіт Коуен виявила, що фізична активність може бути ефективним засобом для боротьби з раком.

Вони показали, що при заняттях спортом м'язи виділяють білки міокіни, які запускають протиракову активність і залучають до цього процесу імунні клітини.

У 12-тижневому експерименті взяли участь чоловіки з ожирінням і раком простати.

До і після експерименту вони здали зразки крові, за якими вчені проаналізували склад крові, а потім застосували її безпосередньо на зразок клітин раку простати.

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Спочатку вчені відзначили зростання рівня міокінов у всіх учасників. Потім вони продемонстрували, що зразки крові з високим рівнем міокінов значно пригнічували ріст раку в зразку.

Однак міокіни не вбивають рак безпосередньо. Білки об'єднуються з іншими клітинами крові, а також сигналізують імунним Т-клітинам атакувати ракові.

Тепер вчені планують аналогічний експеримент з чоловіками, які мають більш пізні стадії раку простати.

Крім того, науковці вважають, що механізм можна застосувати до всіх видів раку.