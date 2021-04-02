Фізичні вправи не рятують жінок від зниження когнітивних функцій

Для зниження ризику розвитку деменції ВООЗ рекомендує дорослим людям приділяти увагу фізичній активності. Вважається, що аеробні навантаження позитивно впливають на певні структури мозку. Однак багаторічне дослідження не підтвердило цю гіпотезу.

Як відбувалося дослідження

Дослідження почалося в США в 1996 році. У ньому взяли участь 1700 жінок, середній вік яких становив 45 років на момент початку наглядового періоду. Когнітивні здібності учасниць перевірялися на планових прийомах у лікаря тестуванням за трьома ключовими напрямками: швидкість пізнавальної обробки, вербальна пам'ять, тобто здатність згадати почуте, і робоча пам'ять – здатність комбінувати різну інформацію.

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Як з віком зменшуються когнітивні здібності

За 21 рік спостережень:

швидкість пізнавальної обробки інформації у жінок знизилася в цілому на 8% або на 0,4% в рік;

динаміка погіршення вербальної й робочої пам'яті виявилася повільнішою: 4% і 3% відповідно.

Фізичні навантаження не допоможуть

Після коригування даних з урахуванням різних факторів ризику когнітивного старіння вчені зробили головне відкриття: немає ніякого зв'язку між фізичною активністю і когнітивними здібностями.

Автори зазначили, що більшість доказів гіпотези про те, що фізичні вправи сприяють поліпшенню когнітивних функцій, отримані з короткострокових досліджень, які почалися в старшому віці учасників. Однак тривалі спостереження, в яких відстежується динаміка зміни пам'яті починаючи з середнього віку, дозволяють краще оцінити цей зв'язок.

При цьому нове дослідження не відповідає на питання, чи може збільшення фізичної активності вплинути на когнітивні здібності.