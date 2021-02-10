Одна з умов успішної доповіді — впевненість спікера в тому, що він говорить. Та не менш важливо те, як саме промовляти промову, ось тепер вчені зуміли сформувати ідеальну формулу виступу.

Вчені провели експеримент

Десятки добровольців слухали виступи і давали свою оцінку спікеру. Для чистоти експерименту голос синтезувався програмою, щоб виключити можливий вплив відношення людей до спікера.

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Що виявили вчені

Одним з головних висновків стало те, що на багатьох людей більше впливало не те, що саме говорив промовець, а те, як саме він це говорив.

Ідеальний виступ повинен бути таким:

диктор повинен починати говорити дещо повільно,

до середини речення трохи прискорювати темп мовлення,

а потім знову трохи сповільнюватися.

Інтенсивність промови спікер визначає за допомогою акцентів, а висота голосу повинна йти від більшої до меншої з початку і до кінця речення.

Успішна стратегія

Цей патерн працює на різних мовах — досліджували французьку, іспанську та англійську.

Мозок "автоматично" вловлює подібні сигнали і краще запам'ятовує слова спікера. Також саме такій промові люди повірять охочіше, якщо це нова для них тема,

– йдеться в дослідженні.

Водночас слід розуміти, що ніякий стиль оповіді не дасть 100% результату. Описаний вище метод — це, скоріше, найбільш успішна стратегія, щоб слухач повірив в цілому, а не безумовно.