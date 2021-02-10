Формула "ідеальної" промови: голос, якому довіряють люди

Джерело:Nature Communications
Одна з умов успішної доповіді — впевненість спікера в тому, що він говорить. Та не менш важливо те, як саме промовляти промову, ось тепер вчені зуміли сформувати ідеальну формулу виступу.
Десятки добровольців слухали виступи і давали свою оцінку спікеру. Для чистоти експерименту голос синтезувався програмою, щоб виключити можливий вплив відношення людей до спікера.
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Одним з головних висновків стало те, що на багатьох людей більше впливало не те, що саме говорив промовець, а те, як саме він це говорив.
Цей патерн працює на різних мовах — досліджували французьку, іспанську та англійську.
Мозок "автоматично" вловлює подібні сигнали і краще запам'ятовує слова спікера. Також саме такій промові люди повірять охочіше, якщо це нова для них тема,
– йдеться в дослідженні.
Водночас слід розуміти, що ніякий стиль оповіді не дасть 100% результату. Описаний вище метод — це, скоріше, найбільш успішна стратегія, щоб слухач повірив в цілому, а не безумовно.