Що таке фототип шкіри і чому його має знати кожен

Сонце дає нашій шкірі не лише красиву засмагу, вітамін D, а й низку проблем зі шкірою. Багатьох із них можна уникнути, якщо знати свій фототип шкіри.

Шкіра різних відтінків реагує на сонце по-різному: хтось червоніє і покривається ластовинням, а хтось може з ранку до вечора спокійно валятися на пляжі і до кінця дня отримати бронзову засмагу.

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Фототипи шкіри

Є багато різних класифікацій, які дозволяють передбачити поведінку шкіри при впливі різних подразників, проте найпопулярніша з них – шкала Фітцпатріка. Відповідно до цієї шкали, існує 6 категорій, або фототипів, шкіри, при цьому також важливо враховувати колір очей та волосся:

I тип – кельтський/скандинавський: дуже світла шкіра з ластовинням, світле або руде волосся, сірі, блакитні або зелені очі.

II тип – східноєвропейський: світла шкіра, можливі ластовиння, світло-каштанове або русяве волосся, сірі, блакитні або зелені очі.

III тип – середньоєвропейський: злегка смуглява шкіра, ластовиння буває рідко, каштанове або темно-русяве волосся, карі або сірі очі.

IV тип – південноєвропейський: смаглява шкіра без ластовиння, темно-каштанове волосся, карі очі.

V тип – азійський: смаглява шкіра з жовтуватим відтінком без ластовиння, темно-каштанове або чорне волосся, темно-карі або чорні очі.

VI тип – афроамериканський: дуже темна шкіра, чорне волосся, темно-карі або чорні очі.

Виходячи з назв темні фототипи (V, VI) характерні для азійців, афроамериканців і латиноамериканців, тоді як у представників європеоїдної раси зустрічаються світлі (I, II) і проміжні (III, IV) фототипи.

Рекомендації для різних фототипів шкіри

Найбільш схильні до сонячних опіків люди зі світлою шкірою (I, II фототипи). Чим світліший відтінок – тим вища ймовірність отримати опік. А за наявності родимок і ластовиння ризики ще вищі. Така шкіра практично ніколи не засмагає і темнішою вона не стане. Світлошкірим людям потрібно уникати прямих сонячних променів, а на відкритому повітрі використовувати максимальний захист – креми з SPF від 50 і вище.

Люди з III, IV фототипами шансів засмагнути більше, але й ризики не можна виключати. Рівень SPF можна знизити до 30, а за низької сонячної активності – до 20 – 25. Найбільш оманливі фототипи – темні (V та VI). Смаглявий відтінок шкіри і відсутність опіків створюють помилкове відчуття безпеки, і є спокуса знехтувати запобіжними заходами.

Але попри те, що ризики, наприклад, меланоми серед темношкірих людей нижчі, діагноз їм ставлять на пізніших стадіях. Також у них частіше, ніж у світлошкірих, з'являються порушення пігментації. Тому навіть дуже темній шкірі потрібний захист із SPF не нижче 15.

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