На Франківщині медики через некомпетентність зіпсували 500 доз вакцин проти коронавірусу
В Івано-Франківській області медики зіпсували майже 500 доз вакцини Covishield. Це понад 80% з усіх втрачених доз в Україні.
Джерело:Ефір обласного телеканалу "Галичина"
Зіпсовані вакцини на Франківщині
Про це заявив заступник директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Володимир Дзьомбак. За його словами це сталося не навмисно.
Також на тему: Людям, які хворіли на коронавірус, все одно потрібно дві дози вакцини
Він повідомив, що з початку вакцинації на Прикарпатті втратили 492 дози або 84% від всіх втрачених доз в Україні. Наприклад, Львівська область втратила всього 17 доз.
Чому так сталося
За словами директора департаменту охорони здоров'я, це сталося через те, що у флаконах з Covishield немає градуювання, і медики не використовували залишкову дозу у флаконі, оскільки думали, що вона менша за інші.
Мобільні бригади, які проводять вакцинацію, досить переживали, набираючи в шприц дозу, щоб це була повноцінна доза для того, щоб не знизити ефект вакцинації. Зараз додатково проведено навчання. Це питання вже закрите,
– заявив Дзьомбак.
Він зазначив, що коли у флаконі залишається остання доза, то здається, що там менше вакцини.
Поділитися новиною