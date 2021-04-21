На Франківщині медики через некомпетентність зіпсували 500 доз вакцин проти коронавірусу

Про це заявив заступник директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Володимир Дзьомбак. За його словами це сталося не навмисно.

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Він повідомив, що з початку вакцинації на Прикарпатті втратили 492 дози або 84% від всіх втрачених доз в Україні. Наприклад, Львівська область втратила всього 17 доз.

Чому так сталося

За словами директора департаменту охорони здоров'я, це сталося через те, що у флаконах з Covishield немає градуювання, і медики не використовували залишкову дозу у флаконі, оскільки думали, що вона менша за інші.

Мобільні бригади, які проводять вакцинацію, досить переживали, набираючи в шприц дозу, щоб це була повноцінна доза для того, щоб не знизити ефект вакцинації. Зараз додатково проведено навчання. Це питання вже закрите,

– заявив Дзьомбак.

Він зазначив, що коли у флаконі залишається остання доза, то здається, що там менше вакцини.