Дитина не мала скарг на самопочуття, але під час рентгенологічного дослідження діагностували наявність магнітів в кишечнику, які не просуваються протягом 10 днів. Це стало показанням до оперативного втручання.

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Видалення магнітів

Вже під час операції медики виявили зрощення стінки тонкої кишки, де розташовані 4 магніти, зі стінкою сліпої кишки, де виявлено 3 магніти. Фахівці видалили зайві предмети та провели лікувальні маніпуляції з кишками. В підсумку обійшлося без небезпечних ускладнень.

Магніти
Дитина проковтнула магніти / Фото: Галка

Що робити, щоб уникнути таких ситуацій

  • Переконайтеся, що іграшка відповідає віку дитини та є сертифікованою.
  • Дітям раннього віку не дозволяйте бавитися без нагляду іграшками, які містять дрібні деталі та неякісно фіксовані частини та магніти.
  • Дрібну моторику розвивати корисно, але лише під пильним наглядом дорослого.