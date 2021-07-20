Дитина не мала скарг на самопочуття, але під час рентгенологічного дослідження діагностували наявність магнітів в кишечнику, які не просуваються протягом 10 днів. Це стало показанням до оперативного втручання.

Також на тему: Коронавірус викликає неврологічні хвороби навіть у дітей

Видалення магнітів

Вже під час операції медики виявили зрощення стінки тонкої кишки, де розташовані 4 магніти, зі стінкою сліпої кишки, де виявлено 3 магніти. Фахівці видалили зайві предмети та провели лікувальні маніпуляції з кишками. В підсумку обійшлося без небезпечних ускладнень.



Дитина проковтнула магніти / Фото: Галка

Що робити, щоб уникнути таких ситуацій