Відповідну заяву оприлюднило французьке Міністерство закордонних справ. Таким чином у відомстві прокоментували запитання про те, чи готовий Париж піти шляхом грецьких Афін та відкрити кордони для туристів з Росії.
До теми ЄС схвалив відкриття кордонів для вакцинованих – офіційно
У міністерстві франції підкреслили, що нині в'їзд до країни обмежений, а подальші кроки координуватимуть з усіма членами Євросоюзу.
Поки що у Брюсселі вирішили дозволили в’їзд з третіх країни тим людям, які отримали щеплення вакцинами, схваленими ЄС або ВООЗ.
Зауважимо, що російську вакцину "Супутник V" поки що не схвалили ні європейський регулятор, ні ВООЗ.
Що відомо про український COVID-паспорт
- Очікується, що сертифікати вакцинації з’являться в Україні вже з 1 липня 2021 року.
- Вони матимуть всю необхідну інформацію про вакцинацію, яку вимагатимуть країни Європейського Союзу та ВООЗ.
- Команда МОЗ разом із Міністерством цифрової трансформації розробила відповідне програмне забезпечення, яке дозволятиме отримувати сертифікати в режимі онлайн.
- Попередньо сертифікат видаватиметься через додаток "Дія".
- Планується, що сертифікат можна буде видрукувати й отримати в паперовому вигляді.