Відповідну заяву оприлюднило французьке Міністерство закордонних справ. Таким чином у відомстві прокоментували запитання про те, чи готовий Париж піти шляхом грецьких Афін та відкрити кордони для туристів з Росії.

До теми ЄС схвалив відкриття кордонів для вакцинованих – офіційно

У міністерстві франції підкреслили, що нині в'їзд до країни обмежений, а подальші кроки координуватимуть з усіма членами Євросоюзу.

Поки що у Брюсселі вирішили дозволили в’їзд з третіх країни тим людям, які отримали щеплення вакцинами, схваленими ЄС або ВООЗ.

Зауважимо, що російську вакцину "Супутник V" поки що не схвалили ні європейський регулятор, ні ВООЗ.

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