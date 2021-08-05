Позиція Франції

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція працює над введенням третьої дози вакцини для літніх людей та людей з групи ризику з вересня.

До теми Чи справді вакциновані та невакциновані люди однаково поширюють коронавірус

Ревакцинація в Німеччині

Міністерство охорони здоров'я Німеччини заявило, що з вересня жителям Німеччині пропонуватимуть вакцинацію третьою дозою вакцини. Передусім, це стосуватиметься пацієнтів з низьким імунітетом, людей похилого віку та мешканців будинків для літніх людей і громадянам з групи ризику.

ВООЗ проти щеплень бустерною дозою

До слова, ВООЗ закликала країни не вакцинувати громадян третьої дозою від коронавірусу мінімум до кінця вересня. Водночас очільник організації Тедрос Аданом Гебреїсус зауважив, що цілком розуміє, чому країни хочуть ввести застосування третьої дози, але важливо уникнути значного розриву між бідними і багатими країнами в питанні розподілу вакцин.

Причиною ревакцинації є розповсюдження штаму коронавірусу Дельта. Більшість експертів таки вважають, що введення третьої дози вакцини – це правильний підхід, підкріплений науковими даними.

Що кажуть дослідження?

Напередодні у Pfizer оголосили, що ефективність їх вакцини знижується приблизно на 6% кожні два місяці, знижуючись приблизно до 84% через 6 місяців після другого щеплення.

У Moderna сьогодні, 5 серпня також повідомили, що для кращого захисту, зокрема проти штаму Дельта, може знадобитися додаткова, бустерна доза їх препарату. Хоч і рівень захисту вакцинації двома дозами Moderna оцінили у 93% впродовж принаймні 6 місяців.

Де уже діє вакцинація трьома дозами

З 1 серпня в Ізраїлі дозволили вакцинувати від COVID-19 третьою дозою людей старше 60 років. Третє щеплення зможуть зробити ті, хто отримав другу дозу не менше ніж за 5 місяців до цього.

Відомо також, що розглядають таку можливість у США й Великій Британії.