Франція почне виробляти вакцини Pfizer і Moderna
Франція почне випускати вакцину проти коронавірусної інфекції розроблену компаніями Pfizer і BioNTech вже цього тижня. Також на території країни юуде виробництво вакцин ще двох компаній.
Джерело:The Connexion
Планується, що до кінця 2021 року Франція має виготовити 250 мільйонів доз вакцин проти коронавірусної інфекції.
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Також у Франції розпочнеться виробництво вакцини Moderna до кінця квітня 2021 року.
Згодом на території країни почнуть виробляти вакцини проти коронавірусу компанії Johnson & Johnson і CureVac.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
COVID-вакцину компаній Pfizer та BioNTech почнуть випускати на об'єктах французької фармкомпанії Delpharm в комуні Сен-Ремі-сюр-Авр. Фабрика витратила 20 мільйонів євро на обладнання для зберігання вакцин, половина фінансування надійшла від держави.
Pfizer-BioNTech надішле нам вакцину, а ми будемо відповідати за наповнення стерилізованих флаконів,
– заявив комерційний директор Delpharm Стефан Лепе
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