Мовиться про препарат Evusheld. Його використання схвалили для пацієнтів із "дуже високим ризиком зараження та важкої форми COVID-19".
Увага Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця
Що відомо про препарат:
- Evusheld розробила британо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca, яка розробила вакцину проти коронавірусу на основі аденовірусу.
- Evusheld виготовляють з комбінації двох моноклональних антитіл, препарат вводиться двічі за допомогою ін'єкцій.
- Моноклональні антитіла, які розпізнають конкретну молекулу цільового вірусу або бактерій, є синтетичними версіями природних антитіл.
Не лікування, а терапія
На відміну від більшості інших методів лікування COVID-19, які призначаються вже госпіталізованим пацієнтам, Evusheld призначений для людей, які ще не заразилися, але можуть не мати адекватної імунної відповіді. Зокрема й після вакцинації.
Натомість у Франції препарат схвалили до використання лише для дорослих у віці від 18 років.
Є протипоказання: кому не можна використовувати препарат
Під час клінічних випробувань були виявлені серцево-судинні ризики. Тож препарат та рекомендують приймати людям із двома або більше факторами ризику, такими як діабет та ожиріння.