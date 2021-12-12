Мовиться про препарат Evusheld. Його використання схвалили для пацієнтів із "дуже високим ризиком зараження та важкої форми COVID-19".

Увага Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця

Що відомо про препарат:

Evusheld розробила британо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca, яка розробила вакцину проти коронавірусу на основі аденовірусу.

Evusheld виготовляють з комбінації двох моноклональних антитіл, препарат вводиться двічі за допомогою ін'єкцій.

Моноклональні антитіла, які розпізнають конкретну молекулу цільового вірусу або бактерій, є синтетичними версіями природних антитіл.

Не лікування, а терапія

На відміну від більшості інших методів лікування COVID-19, які призначаються вже госпіталізованим пацієнтам, Evusheld призначений для людей, які ще не заразилися, але можуть не мати адекватної імунної відповіді. Зокрема й після вакцинації.

Зверніть увагу: на цьому тижні США схвалили Evusheld для використання в екстрених випадках для дорослих та дітей у віці від 12 років.

Натомість у Франції препарат схвалили до використання лише для дорослих у віці від 18 років.

Є протипоказання: кому не можна використовувати препарат

Під час клінічних випробувань були виявлені серцево-судинні ризики. Тож препарат та рекомендують приймати людям із двома або більше факторами ризику, такими як діабет та ожиріння.