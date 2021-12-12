Франція схвалила терапію антитілами проти COVID-19, але вона підходить не всім

Французькі органи охорони здоров'я схвалили використання препарату від компанії AstraZeneca для людей із групи високого ризику коронавірусу.

Мовиться про препарат Evusheld. Його використання схвалили для пацієнтів із "дуже високим ризиком зараження та важкої форми COVID-19".

Увага Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця

Що відомо про препарат:

Evusheld розробила британо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca, яка розробила вакцину проти коронавірусу на основі аденовірусу.

Evusheld виготовляють з комбінації двох моноклональних антитіл, препарат вводиться двічі за допомогою ін'єкцій.

Моноклональні антитіла, які розпізнають конкретну молекулу цільового вірусу або бактерій, є синтетичними версіями природних антитіл.

Не лікування, а терапія

На відміну від більшості інших методів лікування COVID-19, які призначаються вже госпіталізованим пацієнтам, Evusheld призначений для людей, які ще не заразилися, але можуть не мати адекватної імунної відповіді. Зокрема й після вакцинації.

на цьому тижні США схвалили Evusheld для використання в екстрених випадках для дорослих та дітей у віці від 12 років.

Натомість у Франції препарат схвалили до використання лише для дорослих у віці від 18 років.

Є протипоказання: кому не можна використовувати препарат

Під час клінічних випробувань були виявлені серцево-судинні ризики. Тож препарат та рекомендують приймати людям із двома або більше факторами ризику, такими як діабет та ожиріння.