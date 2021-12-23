Кажуть, що це пов'язано з тим, що нові результати випробувань показали його низьку ефективність. Про це заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран.

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Так, Франція стала першою країною, яка публічно заявила, що анулює замовлення таблеток проти COVID-19.

Ефективність препарату

Сталося це після того, як в кінці листопада 2021 року Merck оприлюднила дані результатів випробувань. Вони вказують, що препарат виявився не настільки ефективний, як вважалося раніше.

Дані останніх досліджень були не дуже хорошими. Ми скасували замовлення,

– сказав глава французького МОЗ Веран.

Він також додав, що це не призведе до фінансових збитків.

За даними клінічних випробувань, препарат знижує ризик госпіталізації та смерті серед людей із груп ризику на близько 30%. Однак раніше виробники заявляли про вищу ефективність.

Від скількох доз відмовились

Загалом мовиться про скасування Францією контракту на 50 тисяч курсів пігулок молнупіравіру. Натомість Олів'є Веран розраховує закупити таблетки від Pfizer – вони показали ефективність у 90%.

України закупить таблетки від коронавірусу

Раніше повідомлялося, що Україна також закуповує таблетки проти коронавірусу, зокрема препарат молнупіравір. Його будуть давати пацієнтам з груп ризику в перші дні захворювання.

Планують закупити 300 тисяч курсів молнупіравіру.

Молнупіравір – як діє? Препарат блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу і знизити ризик тяжкого перебігу хвороби

Передумови