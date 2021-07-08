Франція закликає ЄС не визнавати COVID-вакцини з Росії та Китаю

Держсекретар при міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бон вважає, що Євросоюз повинен не визнавати вакцини проти коронавірусу, які розробили у Росії та Китаї.

На його думку, кількість визнаних вакцин для європейців має бути обмежена тими, використання яких вже дозволило Європейське агентство лікарських засобів. І інших схвалювати не треба.

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Наразі їх, визнаних у Франції й Європі, а також у низці інших країн, всього чотири. Щодо низки інших вакцин, зокрема російських і китайських, Франція каже своїм партнерам: "Будьте обережні, скажіть "ні" цим вакцинам",

– заявив чиновник.

Які вакцини визнали у ЄС:

Джерело: EMA

Moderna/Spikevax, Pfizer-BioNTech/Comirnaty, Johnson&Johnson/Janssen, а також вироблену на європейських заводах Oxford-AstraZeneca/Vaxzevria.

Нині EMA розглядає для схвалення німецький препарат CureVac (CVnCoV), американський Novavax (NVX-CoV2373), російський "Супутник V" та китайську вакцину Sinovac Vero Cell (більш відома, як CoronaVac).

Загалом на схвалення додаткових вакцин регулятором ЄС очікує багато країн. Адже вакциновані схваленими препаратами мандрівники можуть подорожувати країнами Євросоюзу без самоізоляції чи ПЛР-тесту. Найбільший скандал навколо вакцини AstraZeneca індійського виробництва (Covishield). У ЄС не схвалили вакцину через те, що індійський Інститут сироватки, який займається виготовленням препарату, не подав заявку на схвалення.

ВООЗ схвалили використання вакцини Covishield AstraZeneca, визнавши її як безпечну та ефективну. Склад та виготовлення Covishield не відрізняється від складу Vaxzevria (AstraZeneca, яку виробляють на європейських заводах). Це один й той самий препарат від розробників з Оксфордського університету, просто виготовлений на різних виробничих майданчиках.

Влада Індії вже пригрозила, що не визнає вакцини ЄС і не пускатиме в країну мандрівників, щеплених європейськими препаратами, поки Євросоюз не схвалить вакцини, вироблені в Індії.