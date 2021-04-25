Інцидент стався в центрі для вакцинації у вівторок, 20 квітня. Ніхто не постраждав, натомість влада обіцяє розібратися.

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Після того, як працівники зрозуміли, що помилково зробили ін'єкцію не вакциною, вони зв’язалися з людьми, яким випадково вкололи фізіологічний розчин.

Пацієнти змогли поговорити з лікарем, щоб той відповів на їхні питання, і записатися на вакцинацію знову. Справжні щеплення частина людей вже отримала, іншим їх мають зробити 28 квітня.

Наголосимо, що ін'єкція фізрозчином не впливає на здоров’я, фізіологічна сироватка — це розчин солоної води, що використовується в різних процедурах, наприклад, під час промивання ран або як розчинник під час щеплень.

Влада наразі не коментує причини цієї помилки. Щоб уникнути подібних інцидентів, до центру вакцинації направили додаткового медичного працівника для забезпечення безпеки.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу