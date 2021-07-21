Відповідне рішення французького уряду оприлюднили напередодні, 20 липня.

До теми Ми все більше віддаляємося від завершення пандемії, – ВООЗ

Які дані вписуватимуть у сертифікат:

інформацію про повну вакцинацію від коронавірусу,

або негативний тест;

чи довідку про нещодавнє одужання.

Людей з цим сертифікатом будуть пускати не лише в будівлі, але і на всі заходи, які відбуваються у громадських місцях.

Також без COVID-паспорта не можна буде вирушити на круїз на лайнері та зайти в собор.

Водночас на масових заходах можна буде не носити маски, якщо всі матимуть COVID-паспорти.

Ситуація з коронавірусом у Франції

Від початку пандемії у Греції зареєстрували майже 5 952 341 випадок інфікування коронавірусом.

На жаль, від недуги померли близько 12 тисяч громадян країни.

Видужали – понад 111 тисяч людей.

Цікаво Кабмін прийняв рішення про термін дії COVID-сертифікатів: скільки він діятиме