У Франції без COVID-паспортів заборонили ходити в кінотеатри, театри, музеї та на масові заходи
21 липня 2021 , 12:53Читать новость на русском
Джерело:RFI
У Франції з 21 липня не можна відвідувати кінотеатри, музеї, театри, стадіони, ярмарки та різні масові заходи людям без СOVID-сертифіката.
Відповідне рішення французького уряду оприлюднили напередодні, 20 липня.
До теми Ми все більше віддаляємося від завершення пандемії, – ВООЗ
Які дані вписуватимуть у сертифікат:
- інформацію про повну вакцинацію від коронавірусу,
- або негативний тест;
- чи довідку про нещодавнє одужання.
Людей з цим сертифікатом будуть пускати не лише в будівлі, але і на всі заходи, які відбуваються у громадських місцях.
Також без COVID-паспорта не можна буде вирушити на круїз на лайнері та зайти в собор.
Водночас на масових заходах можна буде не носити маски, якщо всі матимуть COVID-паспорти.
Ситуація з коронавірусом у Франції
за даними РНБО
- Від початку пандемії у Франції зареєстрували 5 952 341 випадок інфікування коронавірусом.
- На жаль, від недуги померли близько 12 тисяч громадян країни.
- Видужали – 409 403 людини.
Цікаво Кабмін прийняв рішення про термін дії COVID-сертифікатів: скільки він діятиме