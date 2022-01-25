Жінку про це не попереджали. За NFT-зображення лікар хотів отримати 2 776 доларів (приблизно 79,6 тисячі гривень).
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На знімку видно кулю, що застрягла поруч із кісткою у передпліччі жінки. Саму "картину" лікар описав так: "дівчина, яка втратила свого бойфренда внаслідок бійні, влаштованої бойовиками "Ісламської держави" у музичному залі".
NFT-ображення нині вже зняли з продажу на сайті OpenSea.
Що загрожує хірургу
Тепер лікарю загрожує позов та дисциплінарне стягнення за те, що не попросив дозволу пацієнтки на публікацію та продаж знімка.
"Цей лікар не задовольнився порушенням обов'язку зберігати лікарську таємницю, і чомусь подумав, що було б непогано описати особисте життя молодої жінки, зробивши її цілком впізнаваною", – описала суть претензії адвокатка пацієнтки Елоді Абрахам.
За її словами, хірург зателефонував постраждалій та намагався виправдати свій вчинок. При цьому він не висловив співчуття. Сама дівчина попросила залишитись анонімною.