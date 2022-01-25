У Франції хірург хотів продати NFT рентгена дівчини, яка постраждала у теракті

Французький хірург Еммануель Масмежан виставив на продаж як цифровий витвір мистецтва рентгенівський знімок жертви теракту. Мовиться про трагедію, що сталась у 2015 році в місцевому концертному залі "Батаклан".

Жінку про це не попереджали. За NFT-зображення лікар хотів отримати 2 776 доларів (приблизно 79,6 тисячі гривень).

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На знімку видно кулю, що застрягла поруч із кісткою у передпліччі жінки. Саму "картину" лікар описав так: "дівчина, яка втратила свого бойфренда внаслідок бійні, влаштованої бойовиками "Ісламської держави" у музичному залі".

NFT-ображення нині вже зняли з продажу на сайті OpenSea.

Що таке NFT Невзаємозамінні токени (NFT) – це особливий тип криптовалюти, що являє собою активи, які існують лише у власних криптосистемах. NFT є одиницею у цифровій книзі, де кожен токен може представляти унікальний цифровий елемент.



Тобто, це такі собі віртуальні витвори мистецтва, які не можна дублювати. Вони стали мейнстримом 2021 року і тепер продаються на великих аукціонах, щомісяця приносячи кількасот мільйонів доларів їхнім власникам.

Що загрожує хірургу

Тепер лікарю загрожує позов та дисциплінарне стягнення за те, що не попросив дозволу пацієнтки на публікацію та продаж знімка.

"Цей лікар не задовольнився порушенням обов'язку зберігати лікарську таємницю, і чомусь подумав, що було б непогано описати особисте життя молодої жінки, зробивши її цілком впізнаваною", – описала суть претензії адвокатка пацієнтки Елоді Абрахам.

За її словами, хірург зателефонував постраждалій та намагався виправдати свій вчинок. При цьому він не висловив співчуття. Сама дівчина попросила залишитись анонімною.

Атака на Батаклан була частиною хвилі терористичних актів у Парижі в ніч на 13 листопада 2015 року. Вони забрали життя 130 людей. Загиблим здебільшого було 20 – 30 років. За кількістю жертв ця атака стала наймасштабнішим нападом на Париж із часів Другої світової.