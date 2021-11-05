Франція хоче ввести обов'язкову COVID-ревакцинацію

Вже незабаром президент Франції Еммануель Макрон може звернутися до жителів країни. Все через погіршення епідеміологічної ситуації у країні та в цілому в Європі.

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Також в країні влада має намір ввести обов'язкову ревакцинацію від коронавірусу. Мова йде про щеплення осіб зі слабким імунітетом.

Глава держави також може запропонувати зробити третю дозу вакцини (від COVID-19 – 24 канал) обов'язковою насамперед для найбільш уразливої частини населення,

– мовиться в повідомленні місцевої радіостанції.

Крім цього, нещодавно представник уряду Франції Габріель Атталь заявляв, що у країні можуть прискорити кампанію з ревакцинації від коронавірусу на тлі відновлення епідемії коронавірусу.

Статистика коронавірусу у Франції