Франція хоче ввести обов'язкову COVID-ревакцинацію
Вже незабаром президент Франції Еммануель Макрон може звернутися до жителів країни. Все через погіршення епідеміологічної ситуації у країні та в цілому в Європі.
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Також в країні влада має намір ввести обов'язкову ревакцинацію від коронавірусу. Мова йде про щеплення осіб зі слабким імунітетом.
Глава держави також може запропонувати зробити третю дозу вакцини (від COVID-19 – 24 канал) обов'язковою насамперед для найбільш уразливої частини населення,
– мовиться в повідомленні місцевої радіостанції.
Крім цього, нещодавно представник уряду Франції Габріель Атталь заявляв, що у країні можуть прискорити кампанію з ревакцинації від коронавірусу на тлі відновлення епідемії коронавірусу.
Статистика коронавірусу у Франції
- Всього за весь час пандемії у Франції коронавірус підхопили 7 190 334 людини. Такі дані станом на 5 листопада 2021 року.
- На жаль, не вдалося побороти недугу 117 849 особам.
- Натомість видужали 6 962 526 людей.