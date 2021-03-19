У Франції кожні 4 хвилини до реанімації потрапляє пацієнт з COVID-19
У Франції що 4 хвилини до реанімаційного відділення потрапляє пацієнт із гострою респіраторною хворобою COVID-19. Уряд заявив про старт третьої хвилі пандемії.
Джерело:CNN
У Франції зросла захворюваність на COVID-19
Французький прем'єр-міністр Жан Кастекс вважає, що пандемія коронавірусу "значно прискорилася" і "стає дедалі зрозуміліше, що це третя хвиля".
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Він також відзначив, що фахівців турбує той факт, що до медзакладів все частіше госпіталізовують молодих пацієнтів, здоровіших за тих, які потребували лікування під час попередніх хвиль.
Коротко про ситуацію у Франції
- За минулу добу у Франції зафіксували 38 501 хворого на коронавірус.
- Добовий показник хворих в країні перевищує позначку в 30 тисяч вже 2 дні поспіль.
- Окрім того, збільшується кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації до реанімаційних відділень.
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