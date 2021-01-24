Уряд Франції має намір оголосити третій за рахунком карантин та ввести чергові обмеження. Це пов’язано зі стрімким поширенням у країні "британського" та "африканського" штамів коронавірусу.

Рішення мають прийняти найближчими днями. Про це інформує газета Le Journal du Dimanche з посиланням на джерела в уряді Франції.

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Що відомо про третій локдаун

Зазначається, що питання про введення третього карантину практично вирішене і нині лише уточнюються його терміни і супутні заходи.

Він почнеться до кінця наступного тижня, 31 січня, і триватиме щонайменше 3 тижні.

Очікується, що президент Франції Еммануель Макрон виступить із заявою 27 січня одразу після засідання Ради з оборони.

Про обмеження під час карантину

Заходи будуть більш м'якими, оскільки населення насилу переносить режим карантину.

Як заявив міністр освіти Франції Жан-Мішель Бланкер, у випадку введення нових обмежень школи та ліцеї продовжать працювати.

Зверніть увагу! Щоб уповільнити поширенні коронавірусу лікарі Франції рекомендують утриматися від розмов під час користування громадським транспортом. Детальніше про це – читайте за посиланням.

Коронавірус у Франції: що відомо