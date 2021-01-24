Через нові види коронавірусу в Франції можуть ввести третій локдаун: деталі
Уряд Франції має намір оголосити третій за рахунком карантин та ввести чергові обмеження. Це пов’язано зі стрімким поширенням у країні "британського" та "африканського" штамів коронавірусу.
Рішення мають прийняти найближчими днями. Про це інформує газета Le Journal du Dimanche з посиланням на джерела в уряді Франції.
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Що відомо про третій локдаун
- Зазначається, що питання про введення третього карантину практично вирішене і нині лише уточнюються його терміни і супутні заходи.
- Він почнеться до кінця наступного тижня, 31 січня, і триватиме щонайменше 3 тижні.
- Очікується, що президент Франції Еммануель Макрон виступить із заявою 27 січня одразу після засідання Ради з оборони.
Про обмеження під час карантину
Заходи будуть більш м'якими, оскільки населення насилу переносить режим карантину.
Як заявив міністр освіти Франції Жан-Мішель Бланкер, у випадку введення нових обмежень школи та ліцеї продовжать працювати.
Коронавірус у Франції: що відомо
- Станом на 23 січня кількість хворих на COVID-19 у Франції перевищила 3 мільйони осіб
- Від хвороби померли 72 647 інфікованих, водночас одужали 215 822 особи.
- З 24 січня при в'їзді у Францію необхідно надати негативний тест на коронавірус.
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