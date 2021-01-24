Через нові види коронавірусу в Франції можуть ввести третій локдаун: деталі

Уряд Франції має намір оголосити третій за рахунком карантин та ввести чергові обмеження. Це пов’язано зі стрімким поширенням у країні "британського" та "африканського" штамів коронавірусу.
Рішення мають прийняти найближчими днями. Про це інформує газета Le Journal du Dimanche з посиланням на джерела в уряді Франції.
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Заходи будуть більш м'якими, оскільки населення насилу переносить режим карантину.
Як заявив міністр освіти Франції Жан-Мішель Бланкер, у випадку введення нових обмежень школи та ліцеї продовжать працювати.Зверніть увагу! Щоб уповільнити поширенні коронавірусу лікарі Франції рекомендують утриматися від розмов під час користування громадським транспортом. Детальніше про це – читайте за посиланням.