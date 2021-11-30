У Франції п'ята хвиля коронавірусу

Насторожує те, що країна має один із найвищих показників вакцинації в Європі. Про високі показники захворюваності повідомив французький міністр охорони здоров'я Олів'є Веран.

Увага У ЄС зможуть схвалити вакцину проти штаму Омікрон уже за 3– 4 місяці

Вперше від квітня впродовж доби зареєстрували понад 43 тисячі інфікованих. Так, 20 квітня в країні зафіксували 43 698 випадків зараження.

"Ситуація погіршується", – заявив Веран.

Кількість госпіталізацій зросла

Французьке МОЗ також повідомило, що кількість хворих на коронавірус у лікарнях у вівторок зросла на 389 до 10 249. Кількість пацієнтів із COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії також зросла на 25% більше лише за останній тиждень.

Охоплення вакцинацією

П'ята хвиля пандемії сильно вдарила по Франції, попри те, що країна має один із найвищих показників вакцинації в Європі.

За даними уряду, щонайменше 75,4% всього населення повністю щеплено проти коронавірусу.

Зверніть увагу! Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу Омікрон як такий, що викликає занепокоєння.

Головне про мутацію

Вперше про новий варіант коронавірусу, який може бути небезпечнішим за штам Дельта, заговорили британські дослідники 24 листопада. Зокрема, генетики виявили в штамі 32 мутації, які свідчать про більшу патогенність (здатність до поширення) та ймовірну стійкість штаму до дії наявних вакцин.

У ЄС уже зробили заяву, що в разі потреби, вакцини проти нового варіанту коронавірусу Омікрон можуть схвалити за 3 – 4 місяці.