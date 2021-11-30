У Франції найвищі показники COVID-захворюваності з квітня

У Франції за добу 30 листопада коронавірус виявили у близько 47 тисяч людей, що є найвищим добовим приростом інфікувань в країні від 20 квітня.

У Франції п'ята хвиля коронавірусу

Насторожує те, що країна має один із найвищих показників вакцинації в Європі. Про високі показники захворюваності повідомив французький міністр охорони здоров'я Олів'є Веран.

Увага У ЄС зможуть схвалити вакцину проти штаму Омікрон уже за 3– 4 місяці

Вперше від квітня впродовж доби зареєстрували понад 43 тисячі інфікованих. Так, 20 квітня в країні зафіксували 43 698 випадків зараження.

"Ситуація погіршується", – заявив Веран.

Кількість госпіталізацій зросла

Французьке МОЗ також повідомило, що кількість хворих на коронавірус у лікарнях у вівторок зросла на 389 до 10 249. Кількість пацієнтів із COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії також зросла на 25% більше лише за останній тиждень.

Охоплення вакцинацією

П'ята хвиля пандемії сильно вдарила по Франції, попри те, що країна має один із найвищих показників вакцинації в Європі.

За даними уряду, щонайменше 75,4% всього населення повністю щеплено проти коронавірусу.

Головне про мутацію

Вперше про новий варіант коронавірусу, який може бути небезпечнішим за штам Дельта, заговорили британські дослідники 24 листопада. Зокрема, генетики виявили в штамі 32 мутації, які свідчать про більшу патогенність (здатність до поширення) та ймовірну стійкість штаму до дії наявних вакцин.

У ЄС уже зробили заяву, що в разі потреби, вакцини проти нового варіанту коронавірусу Омікрон можуть схвалити за 3 – 4 місяці.