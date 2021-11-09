Управління охорони здоров'я Франції радить використовувати молодим людям для щеплення проти COVID-19 іншу мРНК-вакцину – Pfizer.

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Ризики проблем з серцем після вакцинації

Джерело: EPI-PHARE

До такого висновку відомство прийшло після дослідження, в якому йшлося про дуже рідкісні випадки міокардиту у молодих людей після вакцинації Pfizer та Moderna.

Серед людей віком до 30 років цей ризик приблизно в 5 разів нижчий при щепленні Pfizer порівняно з вакцинацією Moderna,

– йдеться у висновку вчених.

Рекомендація актуальна для введення першої, другої або третьої дози. Принаймні поки не з'явиться більше наукових висновків з цього питання.

Moderna (mRNA-1273, Spikevax) – коротко про вакцину Це мРНК-вакцина, розроблена фармацевтичною компанією Moderna спільно з Центром досліджень вакцин при Національному інституті алергії та інфекційних хвороб (NIAID), США.

Зверніть увагу! Moderna – одна з чотирьох вакцин, доступних в Україні. Минулого тижня ЮНІСЕФ доставив 2,9 мільйона доз в межах програми COVAX.

Загалом ефективність Moderna навіть вище

Однак для людей старше 30 років влада Франції чітко рекомендувала використовувати вакцину Moderna, заявивши, що її ефективність дещо вища.

Рішення прийняли після того, як регулятори в кількох інших країнах, зокрема в Канаді, Фінляндії та Швеції, припинили або вирішили робити лише одне щеплення проти COVID-19 вакцинами мРНК підліткам після повідомлень про можливі рідкісні серцево-судинні побічні ефекти.

Ускладнення все ще залишаються рідкісними

Попередньо регулятор Європейського Союзу з питань лікарських засобів EMA схвалив бустерну вакцинацію Moderna для всіх вікових груп старше 18 років принаймні через 6 місяців після другої дози.

Також в EMA заявили, що зв'язок між дуже рідкісним запальним захворюванням серця і вакцинами Pfizer і Moderna все ж є. Однак, переваги обох вакцин щодо запобігання COVID-19 продовжують переважувати інші ризики.

До слова, нещодавно у компанії Moderna оновили дані щодо ефективності їх вакцини проти штаму Дельта. Ефективність проти госпіталізації та смерті становить 96,1%.