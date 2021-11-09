У Франції не будуть вакцинувати Moderna людей віком до 30 років

У Франції людям віком до 30 років рекомендували не вакцинуватись проти COVID-19 препаратом Moderna. Пояснили це вищими ризиками проблем з серцем після щеплення.

Управління охорони здоров'я Франції радить використовувати молодим людям для щеплення проти COVID-19 іншу мРНК-вакцину – Pfizer.

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Ризики проблем з серцем після вакцинації

Джерело: EPI-PHARE

До такого висновку відомство прийшло після дослідження, в якому йшлося про дуже рідкісні випадки міокардиту у молодих людей після вакцинації Pfizer та Moderna.

Серед людей віком до 30 років цей ризик приблизно в 5 разів нижчий при щепленні Pfizer порівняно з вакцинацією Moderna,

– йдеться у висновку вчених.

Рекомендація актуальна для введення першої, другої або третьої дози. Принаймні поки не з'явиться більше наукових висновків з цього питання.

Moderna (mRNA-1273, Spikevax) – коротко про вакцину Це мРНК-вакцина, розроблена фармацевтичною компанією Moderna спільно з Центром досліджень вакцин при Національному інституті алергії та інфекційних хвороб (NIAID), США.

Загалом ефективність Moderna навіть вище

Moderna – одна з чотирьох вакцин, доступних в Україні. Минулого тижня ЮНІСЕФ доставив 2,9 мільйона доз в межах програми COVAX.

Однак для людей старше 30 років влада Франції чітко рекомендувала використовувати вакцину Moderna, заявивши, що її ефективність дещо вища.

Рішення прийняли після того, як регулятори в кількох інших країнах, зокрема в Канаді, Фінляндії та Швеції, припинили або вирішили робити лише одне щеплення проти COVID-19 вакцинами мРНК підліткам після повідомлень про можливі рідкісні серцево-судинні побічні ефекти.

Ускладнення все ще залишаються рідкісними

Попередньо регулятор Європейського Союзу з питань лікарських засобів EMA схвалив бустерну вакцинацію Moderna для всіх вікових груп старше 18 років принаймні через 6 місяців після другої дози.

Також в EMA заявили, що зв'язок між дуже рідкісним запальним захворюванням серця і вакцинами Pfizer і Moderna все ж є. Однак, переваги обох вакцин щодо запобігання COVID-19 продовжують переважувати інші ризики.

До слова, нещодавно у компанії Moderna оновили дані щодо ефективності їх вакцини проти штаму Дельта. Ефективність проти госпіталізації та смерті становить 96,1%.