У Франції новий штам коронавірусу: його не виявити за мазками з носа
Міністерство охорони здоров'я Франції повідомило, що з 79 випадків зараження коронавірусом 8 пацієнтів з Бретані інфікувались новим штамом та померли. Але, попри типові симптоми хвороби, у них були негативні тести на COVID-19.
Джерело:Insider
У міністерстві повідомили, що новий штам інфекції поки що не має буквено-цифрового позначення. Але це не перший варіант коронавірусу, який навчився уникати виявлення.
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Минулого місяця дослідники з Фінляндії вже заявили, що ідентифікували штам Fin-796H. Він, як і новий штам з Франції, ускладнює виявлення за допомогою мазків з носогорла.
Стандартний лабораторний ПЛР-тест зі зворотною транскрипцією дозволяє виявити специфічний фрагмент РНК коронавірусу. Але генетичне секвенування показало, що штам з Бретані характерний кількома мутаціями шиповидного білка, які допомагають вірусу не проявляти себе в діагностичних тестах.
Як виявили коронавірус, якщо ПЛР-тест не показав позитивний результат
Деякі випадки інфікування підтвердили або після аналізу крові на антигени, або в результаті вивчення зразків мокротиння пацієнтів тестом ЗТ-ПЛР (ПЛР-тест зі зворотною транскрипцією). Обидва ці методи не вважаються типовими методами діагностики коронавірусу. Це означає, що новий штам може непомітно гуляти Францією і за її межами.
Але європейська діагностична компанія Novacyt Group оголосила, що її ПЛР-тест успішно виявив новий варіант SARS-CoV-2.
8 з 8 хворих померли: що кажуть у міністерстві Франції
- Попри те, що 8 з 8 інфікованих новим штамом померли, місцеві органи охорони здоров'я заявили, що поки немає підстав вважати, що цей варіант небезпечніший або заразніший за інші.
- Генетичний профіль нового штаму говорить про те, що у нього немає спільних рис з південноафриканським і британським варіантами, які справді більш інфекційні.
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