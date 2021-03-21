Міністерство охорони здоров'я Франції повідомило, що з 79 випадків зараження коронавірусом 8 пацієнтів з Бретані інфікувались новим штамом та померли. Але, попри типові симптоми хвороби, у них були негативні тести на COVID-19.

У міністерстві повідомили, що новий штам інфекції поки що не має буквено-цифрового позначення. Але це не перший варіант коронавірусу, який навчився уникати виявлення.

До теми В Україні зафіксували циркуляцію 21 штаму COVID-19

Минулого місяця дослідники з Фінляндії вже заявили, що ідентифікували штам Fin-796H. Він, як і новий штам з Франції, ускладнює виявлення за допомогою мазків з носогорла.

Стандартний лабораторний ПЛР-тест зі зворотною транскрипцією дозволяє виявити специфічний фрагмент РНК коронавірусу. Але генетичне секвенування показало, що штам з Бретані характерний кількома мутаціями шиповидного білка, які допомагають вірусу не проявляти себе в діагностичних тестах.

Як виявили коронавірус, якщо ПЛР-тест не показав позитивний результат

Деякі випадки інфікування підтвердили або після аналізу крові на антигени, або в результаті вивчення зразків мокротиння пацієнтів тестом ЗТ-ПЛР (ПЛР-тест зі зворотною транскрипцією). Обидва ці методи не вважаються типовими методами діагностики коронавірусу. Це означає, що новий штам може непомітно гуляти Францією і за її межами.

Але європейська діагностична компанія Novacyt Group оголосила, що її ПЛР-тест успішно виявив новий варіант SARS-CoV-2.

8 з 8 хворих померли: що кажуть у міністерстві Франції