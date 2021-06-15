У Франції почали вакцинувати підлітків проти COVID-19

У Франції 15 червня розпочали вакцинацію проти коронавірусної інфекції COVID-19 підлітків 12-17 років.

Згідно з визначеним порядком, підліток може отримати вакцину проти коронавірусу лише за згодою батьків та за своїм особистим бажанням.

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Неповнолітні отримуватимуть щеплення лише вакциною Pfizer-BioNTech. З 31 травня у країні вакцинація стала доступною для усіх категорій дорослого населення.

Уряд планує вакцинувати проти COVID-19 усе доросле населення до кінця літа.

До слова, на початку червня однією з перших країн Ізраїль почав вакцинацію підлітків у віці від 12 до 15 років. Після успішної кампанії з вакцинації людей старше 16 років в Ізраїлі були зняті майже всі обмеження, пов’язані з пандемією. При цьому темпи поширення захворювання не зросли.

Вакцина BioNTech/Pfizer вже схвалена для використання серед дітей віком від 12 років і у США та Канаді.

Раніше Європейська комісія схвалила використання вакцини BioNTech/Pfizer для дітей віком від 12 років.