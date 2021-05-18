У Франції роздумують про вакцинацію дітей від COVID-19: однак це станеться не одразу

У Франції влада планує вакцинувати дітей та підлітків від COVID-19. Однак робитимуть це не відразу, адже спочатку у пріоритеті – дорослі.

Міністр охорони здоров'я Олів'є Веран зауважив, що питання вакцинації дітей турбує багатьох. Наразі це питання розглядають та обговорюють.

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За словами міністра, перші дослідження лабораторій вакцин Pfizer та Moderna показали, що вони безпечні для дітей. Однак спершу треба провакцинувати ще десятки мільйонів французів.

Тільки після цього це "можливо", тому що органи охорони здоров'я вважають, що це може бути необхідно, принаймні, до 12 років,

– сказав Веран.

Також він додав, що для початку вакцинації дітей треба отримати дозволи:

від європейського агентства;

від французьких органів охорони здоров'я.

"Ми, звичайно, цього очікуємо (вакцинації дітей – 24 канал). Ми отримуємо необхідні вакцини", – підсумував Веран.

Французька фармацевтична компанія Sanofi та британський партнер GSK завершили другий етап тестування своєї вакцини.



Профілактика COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу