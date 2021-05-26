Новий штам назвали "варіантом Бордо". Для його виявлення в країні вже створили додаткові центри тестування.

До теми У світі виявили новий штам коронавірусу: деталі поширення мутації

Хоча цьому штаму дали нову назву, науковий та медичний радник місцевого органу охорони здоров’я професор Патрік Дехейл заявив, що насправді це мутація вже відомого британського варіанту (В.1.1.7).

Близько 80% від усіх нових випадків інфікування коронавірусом у Франції є британським варіантом. І він також почав мутувати.

Що відомо про інфікованих "варіантом Бордо"

Більшість інфікованих новим штамом є учнями школи в районі міста Бакалалан та їхніми батьками.

Жоден з них не був госпіталізований.

Патрік Дехайл розповів, що у людей з новим варіантом проявляються "звичайні симптоми" або їх немає взагалі.

Він зауважив, що всі COVID-вакцини, які нині використовує Франція (PfizerBioNTech, Moderna, AstraZeneca та Janssen) ефективні проти цього варіанту.

Чому коронавірус мутує

Джерело: Healthline

Коронавірус SARS CoV-2 є РНК-вірусом, для яких мутація є цілком природною. Як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, то починає створювати нові копії себе, які, відповідно, продовжують інфікувати інші клітини.

Тож від початкового варіанту утворюються окремі мікроорганізми. У кожного нового штаму є свої морфологічні та фізіологічні особливості. Таким чином вірус розвивається, адаптується та шукає шляхи для свого виживання.