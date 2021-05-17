У пресслужбі компанії повідомили, що випробування показали високий рівень вироблення антитіл вже після однієї дози препарату.

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Проміжні результати другої фази препарату Sanofi показали від 95% до 100% вироблення антитіл після другої ін’єкції у всіх вікових групах (від 18 до 95 років).

Після однієї ін’єкції в учасників дослідження проявлявся високий рівень нейтралізуючих антитіл до SARS-CoV-2, що свідчить про великий потенціал вакцини,

– розповіли дослідники.

Відомо, що в другому етапі досліджень участь взяли 722 добровольці. Згодом стартує основне дослідження в рамках третьої фази. Для цього етапу вчені планують дослідити вакцину на 35 000 французів.

Під час дослідження заплановано виявити рівень ефективності проти класичного варіанту коронавірусу з Уханю та південноафриканського штаму.

Якщо вакцина буде успішною, її можуть затвердити у четвертому кварталі 2021 року.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу