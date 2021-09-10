Безкоштовні контрацептиви у Франції

Про це розповів міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран. За його словами, новий закон введуть, тому що молоді француженки почали рідше купувати протизаплідні засоби – в основному через брак грошей.

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Несправедливо, що жінки не можуть захистити себе, не можуть отримати доступ до контрацепції та не можуть зробити вибір вільно, тому що це занадто дорого,

– заявив політик.

Які засоби та послуги можуть отримати жінки

За підрахунками, така ініціатива буде коштувати державі 21 мільйон євро на рік. Завдяки новому закону, француженки молодші 25 років зможуть:

безкоштовно консультуватися з лікарями про засоби контрацепції;

проходити відповідні процедури та здавати аналізи;

отримувати безкоштовно протизаплідні таблетки;

отримувати внутрішньоматкові спіралі;

отримувати гормональні імплантати.

За словами політика, уряд розробляв закон виходячи з того, що у 25 років людина стає самостійнішою.

З 2013 року засоби контрацепції у Франції безоплатно видають дівчатам із 15 до 18 років, а дорослим жінкам відшкодовують 65% вартості протизаплідних засобів. Мета таких заходів – знизити кількість абортів.

Минулого року Шотландія стала першою країною у світі, яка забезпечила жінкам безкоштовний доступ до гігієнічних засобів.