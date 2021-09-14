Медпрацівники зобов'язані пройти вакцинацію

У випадку, якщо медпрацівник отримав першу дозу вакцини, він зможе продовжувати працювати, але за умови проходження тесту на COVID-19 кожні 72 години.

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Крім того, нещеплені співробітники не зможуть брати оплачувану відпустку через хворобу.

Умова стосується не лише лікарів

Дане правило поширюється на всіх медичних працівників, співробітників будинків для людей похилого віку, а також на всіх, хто працює волонтером в таких установах.

Роботодавцям, які не перевірятимуть сертифікати про вакцинацію своїх співробітників, можуть виписати штраф у розмірі 135 євро, а за більш як три таких правопорушень штраф може сягати 3750 євро.

Увага! За останніми даними, у Франції вакциновані близько 88% медичних працівників.

Коротко про ситуацію з COVID-19 у Франції