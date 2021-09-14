У Франції від завтра всіх невакцинованих медиків відсторонятимуть від роботи: деталі

У Франції з 15 вересня будуть відстороняти від роботи всіх медичних працівників, які не матимуть довідки про курс вакцинації проти коронавірусу.

Медпрацівники зобов'язані пройти вакцинацію

У випадку, якщо медпрацівник отримав першу дозу вакцини, він зможе продовжувати працювати, але за умови проходження тесту на COVID-19 кожні 72 години.

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Крім того, нещеплені співробітники не зможуть брати оплачувану відпустку через хворобу.

Умова стосується не лише лікарів

Дане правило поширюється на всіх медичних працівників, співробітників будинків для людей похилого віку, а також на всіх, хто працює волонтером в таких установах.

Роботодавцям, які не перевірятимуть сертифікати про вакцинацію своїх співробітників, можуть виписати штраф у розмірі 135 євро, а за більш як три таких правопорушень штраф може сягати 3750 євро.

Коротко про ситуацію з COVID-19 у Франції

У Франції запровадили обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для представників деяких професій, зокрема, для медиків, правоохоронців та пожежників.

Також у країні хочуть ввести так звані паспорти здоров'я або санітарні перепустки – документи для доступу до громадських місць (ресторанів, ринків, потягів із довгим маршрутом тощо).

Тож в країні уже не вперше громадяни виходять на масові протести. Водночас рівень вакцинації в країні досить високий.

За даними Університету Гопкінса, станом на 14 вересня у Франції зареєстрували майже 7 мільйонів інфікованих коронавірусом. Близько 116 тисяч хворих померли внаслідок захворювання.

За останніми даними,