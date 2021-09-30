Зауважимо, що аби вакцинуватися проти коронавірусу, діти у віці 12 – 15 років повинні отримати згоду одного з батьків або опікуна. Натомість підлітки від 16 років і старше можуть ухвалити рішення самостійно.

До теми Вітамін Д для дітей та підлітків: визначаємо правильне дозування

Перед відвідуванням яких місць потрібен "паспорт здоров'я"

До переліку входять ресторани, кафе, музеї, спортивні споруди й транспорт для подорожей на далекі відстані, а також культурні об'єкти, такі як музеї. Окрім цього, "паспорти здоров'я" потрібні в тренажерних залах і басейнах.

Пропуск здоров'я може складатися з:

Доказу того, що людина була повністю вакцинована як мінімум за 7 днів до цього;

Підтвердження негативного результату ПЛР або тесту на антиген протягом останніх 72 годин;

Доказ того, що перехворіла на COVID-19 впродовж останніх 6 місяців.

Згідно з підрахунками, під дію розширених правил підпадають близько 5 мільйонів французьких підлітків. 64% з них вже повністю вакциновані, а ще 8% отримали першу дозу.