У французькому історичному регіоні Ельзасі зафіксували новий штам коронавірусу. Його особливість – мутація ферменту полімеразу.

Про новий штам коронавірусу повідомило Регіональне агентство здоров'я регіону Гранд-Ест. Дані надійшли від лікарень Страсбурзького університету.

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Поширення цього штаму до нині не виявляли. Він характеризується мутацію ферменту полімеразу, який формує полімери нуклеїнових кислот.

Окрім цього, медики наголосили, що в Ельзасі зростає циркуляція "британського" штаму COVID-19. Минулого тижня він становив 81,1% серед виявлених випадків. Натомість "південноафриканський" та "бразильський" штами становлять 5,6% інфікувань.

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