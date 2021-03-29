Вслід за Чехією: у Франції виявили невідомий раніше штам коронавірусу
У французькому історичному регіоні Ельзасі зафіксували новий штам коронавірусу. Його особливість – мутація ферменту полімеразу.
Джерело:DNA
Про новий штам коронавірусу повідомило Регіональне агентство здоров'я регіону Гранд-Ест. Дані надійшли від лікарень Страсбурзького університету.
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Поширення цього штаму до нині не виявляли. Він характеризується мутацію ферменту полімеразу, який формує полімери нуклеїнових кислот.
Окрім цього, медики наголосили, що в Ельзасі зростає циркуляція "британського" штаму COVID-19. Минулого тижня він становив 81,1% серед виявлених випадків. Натомість "південноафриканський" та "бразильський" штами становлять 5,6% інфікувань.
Небезпечні штами коронавірусу SARS-CoV-2
- Нині мутація коронавірусу D614G є домінантною. Її зафіксували ще на початку 2020 року і відтоді вона поширилась по всьому світу. Вчені вважають, що вона зробила коронавірус у 8 разів заразнішим.
- Натомість "британський" штам коронавірусу N501Y, за попередніми даними, на 64% смертельніший за інші штами COVID-19.
- Також є пересторога стосовно південноафриканського штаму. Хоч він і не є смертельнішим за оригінальний штам, він на 50% заразніший. Вчені також непокояться, що він може мати стійкість до антитіл. Якщо це дійсно так, то у випадку поширення цього штаму підвищується ризик виникнення повторних інфекцій.
- Варто зауважити, що більшість виявлених мутацій коронавірусу є незначними та не становлять небезпеки.
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